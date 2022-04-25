Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun öncelikli görevidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun öncelikli görevidir."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel