Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun öncelikli görevidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun öncelikli görevidir."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Anayasa, Güncel, Haberler

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