Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi. Erdoğan, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Erdoğan, İstiklal marşını okudu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilecek rekor bir katılımla demokrasi şöleni havasında suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 28'inci dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranıyla yine büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun bir 5 daha ülkemize ve necip milletimize hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de güvenoyu aldığı bu seçimlerin milletimizin yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi, 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12 Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin Ruhun şad olsun."