Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yedek uzay yolcusu) Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yedek uzay yolcusu) Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yedek uzay yolcusu) Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel