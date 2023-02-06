Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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