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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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