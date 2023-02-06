Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel