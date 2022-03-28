Erdoğan: "Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz." - Haberler

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Erdoğan: "Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz."

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz."

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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