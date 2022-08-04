Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in daveti üzerine, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi'ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Rusya Federasyonu Vladimir Putin Rusya Politika Güncel Haberler

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