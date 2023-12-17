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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle yarın, Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Erdoğan ile Orban'ın başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Viktor Orban Macaristan Türkiye Haberler

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