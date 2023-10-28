Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının coşkusunu, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının coşkusunu, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının coşkusunu, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gazze Güncel Haberler

title