Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı'...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz."
AA / Barış Gündoğan - Güncel