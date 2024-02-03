Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki kesinleşmiş hak sahibi sayısı 390 bin olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız 390 bin olarak netleşmiştir"