Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki kesinleşmiş hak sahibi sayısı 390 bin olarak belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan detaylı çalışmalar sonucunda deprem bölgesindeki kesinleşmiş hak sahibi sayısının 390 bin olduğunu açıkladı. Depremzedelerin haklarının korunması ve yardımların adil bir şekilde dağıtılması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Erdoğan, depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız 390 bin olarak netleşmiştir"