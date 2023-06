Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vizyon ve Proje Konusundaki Açıklarını Kapatabilmek İçin Son Yılların En Kirli, Etik ve Edep Dışı Seçim Kampanyasını Birlikte...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında; "Vizyon ve proje konusundaki açıklarını kapatabilmek için son yılların en kirli, etik ve edep dışı seçim kampanyasını birlikte yürüttüler. Ortada öyle bir mesele yokken yayınladıkları videolarla mezhep ve etnik köken fitnesini körüklemeye kalktılar. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Bay bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur. O sizin derdiniz" dedi. Erdoğan, kira artışlarında yüzde 25 sınırının uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası TBMM'de ilk grup toplantısını yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MİLLETVEKİLLİĞİ VAZİFENİZ HAYIRLI OLSUN, ALLAH UTANDIRMASIN: TBMM'nin 28'inci yasama döneminin bu ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 14 Mayıs tarihinde aziz milletimizin takdiriyle AK Parti listelerinden milletvekili seçilen siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Milletvekilliği vazifeniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Ülkemize, milletimize ve davamıza hizmet yolunda rabbimden sizlere muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

HER ANI HAFIZALARA KAZINAN MUHTEŞEM BİR ZAFERLE TAMAMLAMANIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİZ: 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Gerek 28 Mayıs gecesi külliyede yaptığımız balkon konuşmamızda gerekse göreve başlama törenimizde seçim zaferinde emeği olan, desteği ve duası olan herkese teşekkürlerimizi göndermiştik. Grubumuzun bu ilk toplantısı vesilesiyle tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran herkese, her bir dava arkadaşıma, teşkilatımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımı sunuyorum.

İLKELER VE MEFKURELER İTTİFAKI OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK: Bu seçimlerde kendi teşkilatlarımız yanında Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz ortaklarımızla gerçekten olağanüstü çaba harcadık. Sergilediğimiz dayanışmayla çıkar birlikteliği değil, ilkeler ve mefkureler ittifakı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Kıymetli genel başkanlarla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını beraber paylaştık. Milletimizin hayali süsleyen pek çok projenin açılışını beraber yaptık. Seçim mitinglerimizde bizleri coşkuyla bağrına basan milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurduğumuz ittifakımızı hamdolsun daha da güçlendirdik.

BAHÇELİ'YE, ERBAKAN'A, DESTİCİ'YE, AKSAKAL'A, YAPICIOĞLU'NA VE OĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM: Buradan beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a ve tüm milli görüşçülere, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye ve alperenlere, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'a ve arkadaşlarına, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 28 Mayıs seçimleri öncesinde şahsımıza destek açıklaması yapan Sayın Sinan Oğan ile birlikte tavrını milli iradeden yana koyan herkese teşekkür ediyorum.

ZAFERİN YEGANE SAHİBİ ALLAH'TIR: Biliyorsunuz inancımıza göre zaferin yegane sahibi Allah'tır. Zafere giden yolu ise dua ve destekleriyle aziz milletimiz döşemiştir. Bize oy versin ya da vermesin oyunu kullanan, tercihini demokratik yollarla gösteren tüm vatandaşlarıma, özellikle uğradıkları onca hakarete rağmen iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum.

YALANLA, DOLANLA, TALANLA BİR YERE VARILMAZ: Ne diyorlar, 6'lı masa, şimdi ne diyor gerekirse 16'lı masa. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister. Bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz. Nasıl İstiklal Harbimizde milyonlar milletimizle kenetlenmişse aynı kader ortaklığı 28 Mayıs öncesinde de sahnelendi.

BU MASAYA BEN KUMAR MASASI DA DEMEDİM NOTER MASASI DA DEMEDİM: Türkiye'nin nasıl büyük bir varta atlattığını, uçuruma düşmekten son anda nasıl kurtulduğunu zamanla göreceğiz. Muhalefetin yanında kimlerin sıralandığına baktığımızda zaten bunun işaretlerini alıyoruz. Hatırlarsanız yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar malum bir masa kurdular. Kıyıda kenarda kalmış kim varsa, oy oranlarına bakmadan hepsini masaya topladılar. Yaptıkları onca toplantının, görüşmenin sonunda millete proje namına elle utulur tek bir şey sunamadılar. Adına ne derlerse desinler kurdukları masa hiçbir zaman bizzat kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben kumar masası da demedim noter masası da demedim. Diyen kim? O masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı, bu kadar basiretsiz ve neticesi de ortada.

EN KİRLİ, ETİK VE EDEP DIŞI SEÇİM KAMPANYASINI BİRLİKTE YÜRÜTTÜLER: Vizyon ve proje konusundaki açıklarını kapatabilmek için son yılların en kirli, etik ve edep dışı seçim kampanyasını birlikte yürüttüler. Ortada öyle bir mesele yokken yayınladıkları videolarla mezhep ve etnik köken fitnesini körüklemeye kalktılar. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Bay bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur. O sizin derdiniz. Siz bu ülkede milletin hayat tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız.

ALDINIZ YANINIZA BİR İKİ TANE BAŞÖRTÜLÜ KIZIMIZI VEYA KADINIMIZI ONLARA ROZET TAKTINIZ: Yer geldi her zaman başörtüye saldırdığınız halde seçim kampanyasında milleti aldatmak için aldınız yanınıza bir iki tane başörtülü kızımızı veya kadınımızı onlara rozet taktınız, bak biz de başörtülülerden yanayız dediler. Ama yalan. Sahtekarlık yapıyorsunuz. Hadi gel, ne dedik seçim öncesi anayasa yapalım. Bu anayasada başörtüsü konusunu masaya yatıralım, bunu çıkartalım. Bak şimdi yine söylüyorum, eğer dürüstseniz samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız, sadece grup toplantısı salonunda değil, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım.

DÜRÜST DEĞİLSİNİZ VE UÇKURU KAPTIRMIŞSINIZ UÇKURU: Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının desteğine itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal sana söylüyorum, ettiniz mi? Ortakların itiraz etti mi? Hiçbirisi etmedi. Edemezsiniz niye, dirsek temasınız var. Onlarla berabersiniz. Dürüst değilsiniz ve uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Küresel güç odaklarından aferin alabilmek adına toplumun bekasını tehdit eden LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark bu.

FAŞİZMİ, IRKÇILIĞI, NEFRET SÖYLEMLERİ VE AYRIMCILIĞI EN AZAMİ ŞEKİLDE KULLANMAKTAN ÇEKİNMEDİNİZ: Seçim kazanmak uğruna faşizmi, ırkçılığı, nefret söylemleri ve ayrımcılığı en azami şekilde kullanmaktan çekinmediniz. İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere yönelik vicdanla ve ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan nobranlıklara kadar her yolu denediniz. Bilhassa 14 Mayıs, 28 Mayıs arasında yaşananlar birer kara leke olarak faillerinin alnına yapışmıştır. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacaktır.

MUHALEFET YA MİLLİ İRADE İLE BARIŞACAK YA DA MARJİNALLEŞECEKTİR: Başta CHP olmak üzere muhalefetin sandıktan çıkan sonuçları doğru okuyup gereğini yerine getirmekten başka seçeneği yoktur. Muhalefet ya milli irade ile barışacak ya da marjinalleşecektir. CHP Genel Başkanı, değil 16'lı, masa 160'lı masa da kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz. Biz bu tespitlerimizi söylerken asla kendi çıkarlarımızı düşünmüyoruz. Değişim meselesini dillendirirken meseleye dar kalıplardan bakmıyoruz. Çünkü bir iktidar partisi için en ideal muhalefet Türkiye'de olandır. Ama biz rakiplerinin zayıflığından medet uman bir parti değiliz. Biz karşısındakilerin çapsızlığına bel bağlayan bir hareket de değiliz. Bilakis biz, bunlardan şikayet eden, siyaset arenasında kendi cüssesine, vizyonuna, ufkuna uygun rakip arayan bir kadroyuz.

BİRİSİ BABA OLMUŞ BİRİSİ OĞUL OLMUŞ. BİZE NE YA: Baba oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Birisi baba olmuş birisi oğul olmuş. Bize ne ya. Bizim nazarımızda zaten su alan geminin dümenine o gelmiş bu gitmiş hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Asıl mesele, muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele muhalefetin milli iradeyle 73 yıllık kavgasını bitirmesidir. Asıl mesele sahte gündemler yerine ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır. AK Parti olarak bu yönde atılacak her hüsnüniyetle, her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

SİYASİ MÜCADELENİN ARTIK CENTİLMENCE YÜRÜTÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ: Bize karşı pervasızca kullandıkları trol ordularıyla tetikçi kalemler bugün zehirli dillerini ve eleştiri oklarını sahiplerine çevirmiştir. Basın özgürlüğü kılıfı altında sırtlarını sıvazladıkları ahlak fukaraları hedef tahtasına bu sefer muhalefeti yerleştirmiştir. AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı karıştırmak için kullandıkları ne kadar aparat varsa hepsi bugün muhalefete yönelmiştir… Muhalefetin yaşadıklarını göz önünde bulundurarak hatasını anlamasını diliyoruz. Siyasi mücadelenin artık centilmence yürütülmesini temenni ediyoruz.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYI EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ YAPANA KADAR DURMADAN, DİNLENMEDEN, SOLUKLANMADAN KOŞTURACAĞIZ: 2022 yılı haziran ayında yaptığımız geçici düzenlemeyle yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25 ile sınırlamıştık. 2023 yılı temmuz ayından itibaren konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz. Sanayicilerimizi teşvik edeceğiz. İhracatçılarımızın önünü açacağız. İhtiyaç sahiplerinin elinden tutacağız. Çiftçilerimizin yanında olacağız. Türkiye'yi dünyayı en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan, dinlenmeden, soluklanmadan koşturacağız.

TÜRKİYE YÜZYILININ DARBE ÜRÜNÜ BİR ANAYASA ÜZERİNDE YÜKSELMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR: Ülkemizi, ruhunu darbecilerin üflediği mevcut anayasasından kurtarmayı da ekonomideki mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye yüzyılının darbe ürünü bir anayasa üzerinde yükselmesi mümkün değildir. Farklı siyasi gelenekten gelen 15 siyasi partinin yer aldığı 28'inci Dönem TBMM, bunu yapabilecek temsil kabiliyetine haizdir. Bu yönüyle yeni Meclis'imiz Türkiye yüzyılının kurucusu, mimarı ve mihmandarı olacaktır. Yasal ve idari tedbirler yanında aile ve gençlik bankamızı faaliyete geçirerek inşallah bu yönde tarihi bir adım atacağız. Elbette bu süreçte 8 ay sonra yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini asla ihmal etmeyeceğiz."