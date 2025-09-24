Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

Türkevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.