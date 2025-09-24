Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

Türkevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.