Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını...

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu."

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Terör, Güncel, Haberler

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