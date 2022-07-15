Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz." AA / Mümin Altaş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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