Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz."

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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