Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz."
AA / Mümin Altaş - Güncel