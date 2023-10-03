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Cumhurbaşkanımız Erdoğan: "Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp...

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan: "Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: "Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

12 Eylül Darbesi Türkiye Politika Güncel Haberler

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