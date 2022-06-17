Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuşan Erdoğan görüşmenin çarşamba gerçekleşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuşan Erdoğan, "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da külliyede biz de kendilerini kabul edeceğiz. ve orada gerek ikili, gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerini İnşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede, nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel