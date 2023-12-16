Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde konuştu-1

Türkiye'deki bilim insanlarını ödüllendirmek için düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Fatih Savaşan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, akademi, iş, siyaset, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.

Tören 'Deryada Bir Damla' mapping gösterisiyle başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmalarının ardından ödüller verildi. İlim Yayma Ödülleri'nde; Sosyal Bilimler, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, Büyük Ödül olmak üzere 3 farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Büyük Ödül'e layık görülen Prof. Dr. İbrahim Akduman, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

KUVEYT EMİRİNE TAZİYE MESAJI

Ödül töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Nevvaf, Türkiye'nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak her zaman hayırla yad edilecektir. Yeni Kuveyt Emiri kardeşim Şeyh Meşal'e de Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum" dedi.

İLİM ERBABIMIZI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki yılda bir yapılan mükafat törenimizin üçüncüsünü takdim ettiğimiz ilim erbabımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu yıl önceki yıllardaki başlıklara ilave olarak Prof. Dr. Aziz Sancar hocamıza İlim Yayma Vakfı 50. Yılına özel bir mükafat takdim ediyoruz. Ülkemize hizmetleri ve özellikle gençlerimizin ufuklarının açılmasına yaptığı katkılar için Aziz Sancar hocamıza buradan şükranlarımızı gönderiyoruz. İlim Yayma Cemiyetimizin ve daha sonra kurulan vakfımızın serencamı ülkemizin çok partili siyasi hayata geçmesiyle filizlenen demokrasi, özgürlük ve kalkınma ikliminde başlamıştır" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılı nedeniyle bu yıl ilk kez İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü de verildi. Özel ödülün sahibi Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar oldu. Ödülü Sancar adına TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a Bilal Erdoğan takdim etti.

Sosyal Bilimler Ödülü'nün kazananını ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Ödülün sahibi çalıştığı alanı akademide kurumsallaştırmasından dolayı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un oldu.

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nün kazananını da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı. Ödülün sahibi bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmalarıyla beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan çalışmalarını Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sürdüren Prof. Dr. İlhami Gülçin'in oldu.

Büyük Ödül'ün sahibini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Büyük Ödül'ü meme kanseri erken teşhisiyle ilgili yaptığı çalışmalarla İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Akduman aldı.