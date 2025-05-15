Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski Ankara'da Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski Ankara'da Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar başta olmak üzere, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.Erdoğan, gelinen aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seyrinin doğrudan müzakereler yoluyla çözümü gerekli kıldığını, daha fazla can kaybının önlenebilmesi için asgari müşterekler üzerinde mutabakata varılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelere başlanması için tarihi nitelikte bir fırsat yakalandığını, gerek teknik düzeyde gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık olmasına ehemmiyet verdiğini ve ev sahibi olarak, hazır olduklarında iki ülke liderini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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