Pakistan Donanması için MİLGEM Sınıfı Korveti denize indirildi

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tershanesi'nde Pakistan Donanması için MİLGEM Sınıfı Korvetin denize indirilmesi törenine katıldı. İki lider törende yaptıkları açıklamalarda önemli mesajlar verdi.

Pakistan Donanması için MİLGEM sınıfı dördüncü korvetin üçüncüsü PNS Khaibar'ın denize indirme töreni bugün İstanbul Tersanesi'nde gerçekleştirildi. Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş konuk olarak etkinliğe katıldı.

TÖRENLE DENİZE İNDİRİLDİ

PNS Khaibar, her iki liderin geminin bundan sonra güvenli olarak çalışması için dua etmesiyle birlikte denize indirildi. İki lider aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait açık deniz devriye gemilerinin omurga döşeme ve çelik kesme başlangıç törenini de birlikte gerçekleştirdi. Törende bir konuşma yapan Başbakan Şehbaz Şerif, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin olağanüstü doğasını ve zorlu ve sıkıntılı zamanlarında birbirlerini desteklemekteki tarihsel geleneğini vurguladı.

ŞERİF: BÖLGE İÇİN İSTİKRAR KAYNAĞI

Köklü ikili kardeşlik bağlarının şanlı tarihinin izini süren Şerif, Pakistan ile Türkiye arasında MİLGEM sınıfı savaş gemilerinin inşası için savunma işbirliğinin barışı teşvik etmeyi ve gelen saldırganlıkları savuşturmayı amaçladığını söyledi. Ortak savunma üretim yeteneklerinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Başbakan, Pakistan-Türkiye stratejik ortaklığının tüm bölge için bir istikrar kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Başbakan, Pakistan'daki yıkıcı sel felaketinin ardından Türkiye'den Pakistan'a yapılan yardım çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat denetlemesini çok takdir ettiğini belirtti.

ERDOĞAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, bu yıl iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 75. yıl dönümü münasebetiyle iki ülkenin stratejik bir ilişkiyi paylaştığını kaydetti. Türk halkının ulusal mücadelesinde alt kıta Müslümanlarının yaptığı yardımları unutmadığının da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma işbirliğini ikili ilişkilerin önemli bir ayağı olarak nitelendirdi ve MİLGEM projesinin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Törene Pakistan tarafından Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen, Ticaret Bakanı Naveed Qamar, Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Başbakan Özel Yardımcısı Syed Fahd Hussain, Başbakan Özel Yardımcısı Syed Tariq Fatemi ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral M. Amjad Khan Niazi katıldı.

TÖREN ÖNCESİ ŞERİF İÇİN ŞEREF KITASI GEÇİŞ TÖRENİ YAPILDI

Şerif, İstanbul Tersanesi'ne gelişinin daha öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilerek kendisinin onuruna şeref kıtası geçiş töreni yapıldı.

ANLAŞMA 2018 YILINDA İMZALANDI

Pakistan Donanması için dört adet MİLGEM Sınıfı Korvet sözleşmesi 2018 yılında imzalandı. Sözleşme kapsamında iki gemi İstanbul Tersanesi'nde ve diğer ikisi Karaçi Tersanesi ve Mühendislik İşleri'nde inşa edilecekti. MİLGEM savaş gemilerinin Pakistan Deniz Kuvvetleri filosuna katılması, donanmanın kabiliyetini artıracak ve Hint Okyanusu Bölgesi'nde barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarına katkıda bulunacaktır.