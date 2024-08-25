Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Ahlat'ta buluştu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya geldi.

Bitlis'te toplu açılış törenine ve Malazgirt Zaferi dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen kutlama etkinlikleri programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahlat'ta bir araya geldi.