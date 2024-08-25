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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta Buluştu

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Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde han çadırında bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin kutlama etkinliği için Ahlat'a gelmişlerdir.

(ANKARA) - Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli han çadırında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlama etkinliğine katıldı. Erdoğan, etkinlikler için Ahlat'a gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahlat'ta han çadırında sohbet etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Malazgirt Bitlis Ahlat Güncel Haberler

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