Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel