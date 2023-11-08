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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.