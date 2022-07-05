Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi, CSO'nun İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına düzenlediği özel konserini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına düzenlediği özel konserini izledi. CSO, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına özel konser düzenledi. Konseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Draghi de izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser anısına Draghi'ye, ???????Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti. Konserde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da davetliler arasında yer aldı. AA / Ali Kemal Akan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan İtalya Güncel Haberler

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