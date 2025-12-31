Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Güler, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği askerlerin yeni yılını kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEHMETÇİĞE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefondan seslendiği Mehmetçiğe hitaben, "Türkiye olarak 3 kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunuyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz. Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz. Altay tanklarımızla, Fırtına obüslerimizle, ATAK helikopterlerimizle, silahlı-silahsız insansız hava araçlarımızla, menzilini sürekli artırdığımız füzelerimizle kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz hava savunma sistemlerimizle, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, insansız deniz araçlarımızla yani savunmaya dair tüm alanlarda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz. Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz bu kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve mücadele ile inşallah bu aziz milleti fazlasıyla hak ettiği aydınlık yarınlara mutlaka kavuşturacağız" dedi.

'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Yeni Türkiye'yi, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi sonraki nesillere teslim edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

'2025 SOMUT NETİCELERİNİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Bakan Yaşar Güler de güçlü ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın öneminin, yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşıldığını söyleyerek, "Güvenlik meselesinin bu denli ehemmiyet arz ettiği bir ortamda aldığımız askeri tedbirlerin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve iç cephemizi tahkim etmek maksadıyla yeni bir dönemin kapısı da aralanmıştır. Bu kapsamda dikkat çekmek isterim ki 2025 yılı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörle kararlı mücadelesinin somut neticelerinin alındığı kritik bir dönüm noktası olmuştur. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz etkili operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini büyük ölçüde sınırlandırırken barınma, lojistik ve insan kaynağına dayalı imkanlarını da ciddi şekilde zayıflattık. Elde ettiğimiz bu başarılar 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başlatılmasına imkan tanıyan zemini oluşturmuştur. Geldiğimiz bu aşama ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir mücadelenin sonucudur. Şüphesiz ki bu başarının asli mimarları başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere Türk ordusunun kıymetli tüm mensuplarıdır. Aynı şekilde kahraman istihbarat teşkilatımız ile kahraman jandarmamız ve emniyet mensuplarımızın ve kahraman korucularımızın mücadelesi ile asil milletimizin desteği ve dayanışması da bu aşamaya gelinmesinde büyük katkı sağlamıştır" diye konuştu.

'HİÇBİR OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Sınırlarda terör koridoru oluşturulmasına müsaade edilmediğini vurgulayan Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Sahada sağladığımız askeri üstünlük, diplomatik iş birlikleriyle desteklenmiştir. Komşumuz Suriye'de yeni yönetimle kurduğumuz güçlü ilişkiler, aynı şekilde Irak ile tesis ettiğimiz iş birliği mekanizmaları, ortak güvenlik anlayışının güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Artık SDG'nin bir an önce 10 Mart Mutabakatı'na uygun şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi, sürecin başarısı açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldubitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Halihazırda süreci, ilgili kurumlarımızla koordineli olarak ve Suriye yönetimiyle de yakın bir diyalog halinde temkinli ve akılcı bir yaklaşımla yönetiyor, çalışmalarımızı köklü devlet geleneğimizden aldığımız sorumlulukla ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır."

'HAKLARIMIZI KORUMA KARARLILIĞIMIZ TAMDIR'

Terörle mücadele ve hudut güvenliğindeki başarıların yanı sıra Karadeniz'den Ege'ye ve Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir sahada faaliyetleri sürdürdüklerine dikkat çeken Güler, "Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktayız. Bu çerçevede ifade etmek isterim ki komşumuz Yunanistan'la her zaman iyi ilişkilere sahip olmayı ve 'kazan-kazan' anlayışıyla sorunlarımıza çözüm bulmayı arzu ediyoruz. Bu yapıcı tavrımızı her fırsatta dile getirmekle birlikte Kıbrıs'ta, Ege ve Doğu Akdeniz'de oldubitti oluşturma çabalarına ve hukuksuz adımlara karşı haklarımızı koruma kararlılığımız ve muktedirliğimiz tamdır. 'Türkiye'ye rağmen' atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi.