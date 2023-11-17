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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail- Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Kaynak: AA / Güncel

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