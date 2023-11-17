Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Filistin'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için birlikte...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Filistin'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Filistin'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: AA / Güncel