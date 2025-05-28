Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
Haber Videosu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği 3. havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na indi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

LAÇIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği 3. havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na indi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Laçın ilinde inşa edilen ve Karabağ'ın dünyaya açılan 3. kapısı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan inen Erdoğan'ı Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev karşıladı. Liderler daha sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği 3. havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'ne ve 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek konser programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ekim 2021 Fuzuli Havalimanı, 20 Ekim 2022'de Zengilan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Güncel
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

Erdoğan'ın yeni anayasa için talimat verdiği isimler belli oldu
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.