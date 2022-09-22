Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan aile fotoğrafı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, dün Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemekte eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, dün Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemekte eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün ABD temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna Amerika Doğa Tarihi Müzesi'nde verdiği yemeğe katılmıştı. Basın kapalı olarak gerçekleşen yemekte Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Biden ve eşi Jill Biden hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Güncel Haberler

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