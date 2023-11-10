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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Filistin Güncel Haberler

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