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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisini davet eden vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisini davet eden vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Yalıboyu Caddesi'nde duran kişilerden çay daveti aldı. Davete icabet eden Erdoğan, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Güncel Haberler

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