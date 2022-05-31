Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı (8) - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı (8)

AA - Güncel
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Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması Salondaki katılımcılardan detaylar Katılımcıların konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı.

Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması

Salondaki katılımcılardan detaylar

Katılımcıların konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı. (8)

AA / Güncel

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