Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı (8) - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı (8)
AA - Güncel
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Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması Salondaki katılımcılardan detaylar Katılımcıların konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı.
Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması
Salondaki katılımcılardan detaylar
Katılımcıların konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı. (8)
AA / Güncel