Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinledi - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinledi
AA - Güncel
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Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronun seslendiği eserleri dinlemesi ve eşlik etmesi VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.
Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması
Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronun seslendiği eserleri dinlemesi ve eşlik etmesi VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. (10)
AA / Güncel