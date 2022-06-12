Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinledi - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinledi Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronun seslendiği eserleri dinlemesi ve eşlik etmesi VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronun seslendiği eserleri dinlemesi ve eşlik etmesi VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. (10) AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan gençlik Van Güncel Haberler

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