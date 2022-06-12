Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinledi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinledi

AA - Güncel
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Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronun seslendiği eserleri dinlemesi ve eşlik etmesi VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması

Van Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun seslendirdiği eserler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronun seslendiği eserleri dinlemesi ve eşlik etmesi VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. (10)

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan gençlik Van Güncel Haberler

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