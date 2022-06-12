Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı) Yüksek Seçim Kurulu ilan ettiği ana kadar bunlar adaylarını da açıklayamazlar" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı) Yüksek Seçim Kurulu ilan ettiği ana kadar bunlar adaylarını da açıklayamazlar"

AA - Güncel
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Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. (5)

AA / Güncel

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