Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı) Yüksek Seçim Kurulu ilan ettiği ana kadar bunlar adaylarını da açıklayamazlar" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı) Yüksek Seçim Kurulu ilan ettiği ana kadar bunlar adaylarını da açıklayamazlar"
AA - Güncel
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Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.
Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. (5)
AA / Güncel