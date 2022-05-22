Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Liginde şampiyon olması dolayısıyla Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularla telefonda görüşerek tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerini de ekledi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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