Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve başantrenör Guidetti tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve başantrenör Guidetti tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve başantrenör Guidetti tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar şampiyonlar ligindeki başarıları nedeniyle Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncuları tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar şampiyonlar ligindeki başarıları nedeniyle Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başarısından dolayı Genel Müdür Üstünsalih'i, başantrenör Guidetti'yi ve oyuncularını telefonla arayarak tebrik etti. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Liginde şampiyon olması dolayısıyla Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularla telefonda görüşerek tebriklerini iletti" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Abdi Serdar Üstünsalih, Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Bankası, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

title