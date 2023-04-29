Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel