Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzey Çinli Yetkili Cai Qi ile Görüştü

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Sekretaryası Üyesi Cai Qi ile bir araya geldi.

Cai, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Erdoğan'ın pazar günü verimli bir görüşme gerçekleştirerek, ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yeni bir stratejik yol haritası belirlediklerini söyledi.

Cai, iki ülke liderlerinin üzerinde anlaştığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, birbirlerinin temel çıkarlarını korumada birbirlerine destek olmak, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu derinleştirmek ve uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek üzere Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, çeşitli sektörlerde işbirliğini genişletmek, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve ikili ilişkileri daha da ilerletmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.