Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Çengelköy Mahallesi Güzeltepe Caddesi'nde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Üsküdar, Güncel, Haberler

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