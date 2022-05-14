Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan...
AA - Hande İlbeyi Canca - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek."
AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel