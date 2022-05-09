Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile ilgili çalışmalar bitmek üzeredir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile ilgili çalışmalar bitmek üzeredir."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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