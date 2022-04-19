Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Filistin'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bugün Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum. Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık" dedi.

Haber: ANKARA,