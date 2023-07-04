Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısını Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi'yi kabul edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki noterlerde taşınmaz satışının başlamasıyla ilgili uygulamaya katılacak. TBMM Genel Kurul toplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla başlayan protestolar takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak GSB Yaz Spor Okulları'nın açılış törenine ve Gençlik Kampları açılışına katılacak. Galatasaray Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürecek. Teniste Wimbledon turnuvası devam edecek. Fransa Bisiklet Turu 4. etap mücadelesiyle sürecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi???????'yi kabul edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, noterlerde taşınmaz satışının başlamasıyla ilgili Ankara 65. Noterliği'ndeki ilk uygulamaya katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve Yeşil Sol Parti Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yaz Spor Okulları'nın Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki açılış töreni ile Sarıyer Rumelifeneri'ndeki İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda düzenlenecek Gençlik Kampları açılışına katılacak.

(İstanbul/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını, yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a, teklerde ilk tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

4- Fransa Bisiklet Turu, Dax-Nogaro arasındaki 4. etap mücadelesiyle sürecek. (Fotoğraflı)

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