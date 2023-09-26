Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversiteli Gençlere Teknolojik Cihaz Desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise piyasaya fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.

18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize bir yıl süreyle geçerli olmak üzere genç kart vereceğiz. Bu karta sahip gençlerimiz müze, tiyatro sinema gibi kültürel etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir.

Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.