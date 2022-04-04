Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

(Aykut Zor/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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