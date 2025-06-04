Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendiğini ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çaba göstereceklerini ifade etti. Ayrıca, Sultan Tarık'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye'nin Umman ile işbirliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da kutladı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel