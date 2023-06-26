Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'ın bölgemizde ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.