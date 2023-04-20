Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Tarık ile telefonla görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Umman ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

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