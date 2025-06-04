Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said ile Telefonda Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Umman Sultanı El Said'in Kurban Bayramı'nı da kutladı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı

Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.