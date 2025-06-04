Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said ile Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Umman Sultanı El Said'in Kurban Bayramı'nı da kutladı."