CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UMMAN SULTANI EL-SAİD İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel