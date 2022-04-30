CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UMMAN SULTANI EL-SAİD İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Haberler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UMMAN SULTANI EL-SAİD İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UMMAN SULTANI EL-SAİD İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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