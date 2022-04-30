Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El-Said ile telefon görüşmesi yaptı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel